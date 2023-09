Maria Dolores y Amapola Quartet Quai des Arts Pornichet, 21 décembre 2023, Pornichet.

Maria Dolores y Amapola Quartet Jeudi 21 décembre, 20h00 Quai des Arts De 14 à 19€

Irrésistible diva kitsch, Maria Dolores et ses complices musiciens nous convient à une histoire du tango revisitée. Entre la poésie lumineuse et les colères ardentes d’une femme qui fume en rêvant, Maria Dolores nous transporte dans son royaume burlesque et envoûtant.

Quai des Arts 2 avenue Camille Flammarion, 44380 Pornichet Pornichet 44380 Saint-Sébastien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « quaidesarts@mairie-pornichet.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.quaidesarts-pornichet.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 55 99 45 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-21T20:00:00+01:00 – 2023-12-21T21:15:00+01:00

2023-12-21T20:00:00+01:00 – 2023-12-21T21:15:00+01:00

Comédie humour

Sylvain Gripoix