November Ultra Quai des Arts Pornichet, 15 décembre 2023, Pornichet.

November Ultra Vendredi 15 décembre, 20h30 Quai des Arts De 17 à 24€

Chanteuse à la voix profonde et apaisante, November Ultra nous invite à nous plonger dans la lecture de son journal intime. Elle nous partage des histoires enrichies des multiples facettes de la vie, sur un son pop patiné d’influences R & B, folk et de comédies musicales. Vendredi

Quai des Arts 2 avenue Camille Flammarion, 44380 Pornichet Pornichet 44380 Saint-Sébastien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « quaidesarts@mairie-pornichet.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 55 99 45 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.quaidesarts-pornichet.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T20:30:00+01:00 – 2023-12-15T22:00:00+01:00

2023-12-15T20:30:00+01:00 – 2023-12-15T22:00:00+01:00

Concert debout Musique

Tender x Pauline Darley