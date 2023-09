Héritages – Orchestre Symphonique de Saint-Nazaire Quai des Arts Pornichet, 10 décembre 2023, Pornichet.

Héritages – Orchestre Symphonique de Saint-Nazaire Dimanche 10 décembre, 17h00 Quai des Arts De 8 à 12€

Lors de cette représentation, l’OSSN mettra en valeur la transmission musicale à travers des œuvres inspirées de la mythologie et des thèmes traditionnels.

Quai des Arts 2 avenue Camille Flammarion 44380 Pornichet Pornichet 44380 Saint-Sébastien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « quaidesarts@mairie-pornichet.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 55 99 45 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.quaidesarts-pornichet.fr »}]

2023-12-10T17:00:00+01:00 – 2023-12-10T18:30:00+01:00

Musique classique