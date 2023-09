Tambour Vision – Bertrand Belin Quai des Arts Pornichet, 9 décembre 2023, Pornichet.

Tambour Vision – Bertrand Belin Samedi 9 décembre, 20h30 Quai des Arts De 18 à 31€

Être au monde. Comment se fait-on à l’idée d’être ici-bas, soumis aux aléas d’une existence plus surprenante que nous ? Être au monde, flanqué d’une altérité avec laquelle on doit composer, pour le meilleur et pour le pire.

C’est ce que raconte avec malice Bertrand Belin dans ses nouvelles compositions. Antidote à nos angoisses, nos solitudes, mixture hybride de pop francophone incitant à l’ivresse des sens. Remède à la banalité actuelle, car refusant toutes contraintes. De la liberté, il y en a toujours depuis le premier album de Bertrand Belin, en 2005. Mais ici, la liberté irradie comme dépourvue de filtres, ignorant les coquetteries et le brouillard actuel, et le résultat sur scène est absolument magique.

Quai des Arts 2 avenue Camille Flammarion 44380 Pornichet Pornichet 44380 Saint-Sébastien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 55 99 45 »}, {« type »: « email », « value »: « quaidesarts@mairie-pornichet.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.quaidesarts-pornichet.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T20:30:00+01:00 – 2023-12-09T22:00:00+01:00

Chanson Concert