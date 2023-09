Helen K – MC2 Grenoble Quai des Arts Pornichet, 29 novembre 2023, Pornichet.

Helen K – MC2 Grenoble Mercredi 29 novembre, 20h00 Quai des Arts De 10 à 16€

Helen K mêle danse, théâtre et langue des signes pour raconter l’histoire d’Helen Keller, une enfant du XIXe siècle sans vue ni ouïe devenue célèbre auteure. Le spectacle questionne la perception du handicap et l’impact du langage sur notre compréhension du monde.

Quai des Arts 2 avenue Camille Flammarion 44380 Pornichet Pornichet 44380 Saint-Sébastien Loire-Atlantique Pays de la Loire
quaidesarts@mairie-pornichet.fr
http://www.quaidesarts-pornichet.fr
02 28 55 99 45

2023-11-29T20:00:00+01:00 – 2023-11-29T21:30:00+01:00

2023-11-29T20:00:00+01:00 – 2023-11-29T21:30:00+01:00

Théâtre Langue des signes

Pascale Cholette