Thomas VDB s’acclimate – Thomas VDB 25 et 26 novembre Quai des Arts De 18 à 31€

Thomas VDB a grandi dans les années 80, une époque où on pensait encore que le pire était derrière nous. Aujourd’hui adulte, l’humoriste s’interroge sur les problèmes contemporains. Comment aborder des thématiques toujours plus actuelles qu’angoissantes en étant drôle ? Thomas VDB a trouvé la solution à travers son personnage de clown absurde pétri d’autodérision.

Quai des Arts 2 avenue Camille Flammarion 44380 Pornichet

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T21:45:00+01:00

2023-11-26T17:00:00+01:00 – 2023-11-26T18:15:00+01:00

