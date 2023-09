Au bord du vide – Comapagnie Manie Quai des Arts Pornichet, 17 novembre 2023, Pornichet.

Au bord du vide – Comapagnie Manie Vendredi 17 novembre, 20h30 Quai des Arts De 10 à 16€

Entre poésie, jonglage et acrobatie, un trio de circassiens de trois générations différentes s’interroge sur la fuite du temps. À travers acrobaties, jonglages et funambulisme, un univers en apesanteur se déploie, le mouvement se libère, la fragilité s’accepte et l’être s’assume. Un spectacle familial qui déborde de poésie !

Quai des Arts 2 avenue Camille Flammarion 44380 Pornichet Pornichet 44380 Saint-Sébastien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « quaidesarts@mairie-pornichet.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 55 99 45 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.quaidesarts-pornichet.fr »}]

Cirque