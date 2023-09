Christian Olivier – Le ça est le ça Quai des Arts Pornichet, 11 novembre 2023, Pornichet.

Christian Olivier – Le ça est le ça Samedi 11 novembre, 20h30 Quai des Arts De 17 à 24€

Après plusieurs albums solo, Christian Olivier, le chanteur des Têtes Raides vient présenter sa toute nouvelle œuvre poétique et musicale, accessible à tous, Le Ça est le Ça, dans laquelle il chante des poèmes russes de l’époque révolutionnaire traduits en français. Sur scène, il fait partager au public toute l’émotion et l’exaltation d’une révolution.

Quai des Arts 2 avenue Camille Flammarion 44380 Pornichet Pornichet 44380 Saint-Sébastien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.quaidesarts-pornichet.fr »}, {« type »: « email », « value »: « quaidesarts@mairie-pornichet.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 55 99 45 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T20:30:00+01:00 – 2023-11-11T22:00:00+01:00

2023-11-11T20:30:00+01:00 – 2023-11-11T22:00:00+01:00

Chanson concert

Hadrien Picard