Larmes de crocodile – Cie Hors d’Œuvres Mardi 7 novembre, 20h00 Quai des Arts De 14 à 19€

Larmes de crocodile revisite avec dérision l’histoire de la femme, de l’homme et de leurs relations à l’aune des questions de genre en mêlant musiques, chants et dessins. De la genèse de l’humanité à 2001 l’Odyssée de l’espace, un homme et une femme traversent des moments fictifs et réels de l’humanité, échangeant sans tabous, pour questionner les normes dans une écriture aussi drôle que percutante.

Quai des Arts 2 avenue Camille Flammarion 44380 Pornichet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T20:00:00+01:00 – 2023-11-07T21:10:00+01:00

théâtre

Fred Hocké