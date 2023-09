Enfance – Compagnie Zig Zag Création Quai des Arts Pornichet, 25 octobre 2023, Pornichet.

Enfance – Compagnie Zig Zag Création Mercredi 25 octobre, 15h30 Quai des Arts 7€

Accompagnée des dessins du dessinateur Jean-Jacques Sempé, cette pièce sans parole nous fait revivre l’insouciance de l’enfance avec toutes ses peurs, ses joies, ses doutes, ses jeux… Et ses premiers émois. Sur scène, quatre circassiens s’amusent à retrouver un regard tendre et sans retenue sur ce qui les entoure. Ils virevoltent, ils dansent, ils sautent, ils rient pour créer un monde bien à eux : celui de l’enfance…

Quai des Arts 2 avenue Camille Flammarion 44380 Pornichet Pornichet 44380 Saint-Sébastien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « quaidesarts@mairie-pornichet.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 55 99 45 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.quaidesarts-pornichet.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T15:30:00+02:00 – 2023-10-25T16:30:00+02:00

jeune public danse

Compagnie ZIG ZAG Création