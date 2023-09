Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ? – Cie MAPS Quai des Arts Pornichet, 19 octobre 2023, Pornichet.

Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ? – Cie MAPS Jeudi 19 octobre, 20h00 Quai des Arts De10 à 16€

Dans un café Starbucks, Jessica prononce cette sentence terrible : « Brandon, ou bien tu me parles ou bien je te quitte ». Brandon va parler, elle va le quitter. Ce drame, aussi insignifiant qu’universel, entraîne une enquête théâtrale avec, pour point de départ, l’histoire des jeux-vidéo depuis leur création, et pour point d’arrivée, un événement que vous découvrirez en venant voir cette pièce ! Au fil de la pièce, se reconstitue le puzzle d’un enfant du numérique qui va dévoiler la complexité d’une société hyperconnectée.

Quai des Arts 2 avenue Camille Flammarion 44380 Pornichet Pornichet 44380 Saint-Sébastien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 55 99 43 »}, {« type »: « link », « value »: « http://quaidesarts-pornichet.fr »}, {« type »: « email », « value »: « billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Théâtre

Nicolas Verfaillie