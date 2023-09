Bobo Playground – Alexis HK Quai des Arts Pornichet, 14 octobre 2023, Pornichet.

S’amusant d’une production frôlant le hip-hop, l’auteur, compositeur et interprète revient avec son nouveau spectacle Bobo Playground et s’interroge sur ce bonheur tant recherché, s’inquiétant déjà de le perdre. Accompagné par Nicolas Bonneau à la mise en scène et trois musiciens, Alexis HK revient avec un style unique, la plume aiguisée, à la croisée du conte, du seul en scène théâtral et du concert.

