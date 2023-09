Le temps des sardines – Klaire fait Grr Quai des Arts Pornichet, 3 octobre 2023, Pornichet.

Le temps des sardines – Klaire fait Grr 3 et 4 octobre Quai des Arts De 10 à 16€

Dans ce spectacle à l’humour décapant, Klaire interprète ses propres chansons sans les chanter, micro à la main, accompagnée par Odile Huleux au clavier. Entre le pas-concert et le pas-seule-en-scène, cette forme poétique et amusante emprunte à la chanson réaliste et à la « déclamade ». Nourrie à l’humour énervé de Renaud et au féminisme indocile d’Anne Sylvestre, Klaire lève le poing d’une presque Marianne ou prie Sainte-Marie des ascenseurs pour éviter ses voisins !

Quai des Arts 2 avenue Camille Flammarion 44380 Pornichet Pornichet 44380 Saint-Sébastien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 55 99 43 »}, {« type »: « link », « value »: « http://quaidesarts-pornichet.fr »}, {« type »: « email », « value »: « billetteriequaidesarts@mairie-pornichet.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T20:00:00+02:00 – 2023-10-03T21:15:00+02:00

2023-10-04T20:00:00+02:00 – 2023-10-04T21:15:00+02:00

théâtre chanson

Louizart