Fin : 2024-01-26T01:00:00+01:00 – 2024-01-27T00:59:59+01:00 Rendez-vous convivial pour approfondir sa pratique de l’informatique et dépasser les éventuelles difficultés rencontrées au quotidien.

Venez poser toutes vos questions… Dates : 29 septembre

13 et 20 octobre

10 et 24 novembre

8 et 15 décembre

19 et 26 janvier

Public adulte.

Quai des arts • Médiathèque
Quai des arts • Médiathèque, Cugnaux
Cugnaux 31270
Haute-Garonne
Occitanie

