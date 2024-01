Bookswap Quai des arts • Médiathèque Cugnaux, 13 janvier 2024, Cugnaux.

Bookswap Samedi 13 janvier, 01h00 Quai des arts • Médiathèque

Ceci est un message pour les lecteurs en anglais :

Do you like reading in english ? Si oui, ce rendez-vous mensuel en anglais est fait pour vous ! So, join us for tea, biscuits and friendly discussion about books.

Dates :

7 octobre

4 novembre

2 décembre

13 janvier

Quai des arts • Médiathèque Quai des arts • Médiathèque, Cugnaux Cugnaux 31270 Haute-Garonne Occitanie