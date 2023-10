Stage : création de jeux vidéo Quai des arts • Médiathèque Cugnaux Catégories d’Évènement: Cugnaux

Haute-Garonne Stage : création de jeux vidéo Quai des arts • Médiathèque Cugnaux, 8 novembre 2023, Cugnaux. Stage : création de jeux vidéo 8 – 15 novembre Quai des arts • Médiathèque Venez vous initier à la programmation et créer des jeux vidéo avec le logiciel Scratch. À partir de 9 ans.

L’inscription au stage est pour les 2 séances obligatoirement. Quai des arts • Médiathèque Quai des arts • Médiathèque, Cugnaux Cugnaux 31270 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T01:00:00+01:00 – 2023-11-09T00:59:59+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T01:00:00+01:00 – 2023-11-09T00:59:59+01:00

2023-11-15T01:00:00+01:00 – 2023-11-16T00:59:59+01:00

