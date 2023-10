Crée ton propre livre audio ! Quai des arts • Médiathèque Cugnaux Catégories d’Évènement: Cugnaux

Haute-Garonne Crée ton propre livre audio ! Quai des arts • Médiathèque Cugnaux, 24 octobre 2023, Cugnaux. Crée ton propre livre audio ! 24 et 25 octobre Quai des arts • Médiathèque Viens prêter ta voix pour lire une histoire et choisir les bruitages et musiques qui l’accompagneront.

L’enregistrement sera ensuite mis à disposition en libre écoute sur l’espace jeunesse. À partir de 9 ans Quai des arts • Médiathèque Quai des arts • Médiathèque, Cugnaux Cugnaux 31270 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T02:00:00+02:00 – 2023-10-25T01:59:59+02:00

2023-10-25T02:00:00+02:00 – 2023-10-26T01:59:59+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Cugnaux, Haute-Garonne Autres Lieu Quai des arts • Médiathèque Adresse Quai des arts • Médiathèque, Cugnaux Ville Cugnaux Departement Haute-Garonne Lieu Ville Quai des arts • Médiathèque Cugnaux latitude longitude 43.536961;1.34428

Quai des arts • Médiathèque Cugnaux Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cugnaux/