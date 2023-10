Club de lecture Quai des arts • Médiathèque Cugnaux, 21 octobre 2023, Cugnaux.

Club de lecture 21 octobre 2023 – 20 janvier 2024 Quai des arts • Médiathèque

Un rendez-vous pour ceux et celles qui aiment lire et partager, pour découvrir l’actualité littéraire, pour échanger points de vue, opinions et passions avec d’autres lecteurs et lectrices !

Dates :

21 octobre

25 novembre

16 décembre

20 janvier

Tout public

Quai des arts • Médiathèque, Cugnaux 31270 Haute-Garonne Occitanie

