Haute-Garonne Venez enregistrer vos “Coups de Coeur” Quai des arts • Médiathèque Cugnaux, 3 octobre 2023, Cugnaux. Venez enregistrer vos “Coups de Coeur” 3 octobre 2023 – 26 juillet 2024 Quai des arts • Médiathèque La médiathèque relance les « Coups de cœur » audios ! Vous êtes intarissable sur un livre, un film, un jeu vidéo que vous avez découvert au Quai des arts ou ailleurs ?

Venez vous enregistrer et partager votre coup de cœur. Pour participer, merci de prendre contact avec l’équipe au 05 61 76 88 90 ou mediatheque@mairie-cugnaux.fr. Tout public. Quai des arts • Médiathèque Quai des arts • Médiathèque, Cugnaux Cugnaux 31270 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:mediatheque@mairie-cugnaux.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T02:00:00+02:00 – 2023-10-04T01:59:59+02:00

Catégories d'Évènement:
Cugnaux, Haute-Garonne

Lieu
Quai des arts • Médiathèque

Adresse
Quai des arts • Médiathèque, Cugnaux

Ville
Cugnaux

