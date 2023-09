Clémence Sabbagh vient dédicacer son nouvel album jeunesse « Orange jardin » Quai des arts • Médiathèque Cugnaux, 20 septembre 2023, Cugnaux.

Clémence Sabbagh vient dédicacer son nouvel album jeunesse « Orange jardin » Mercredi 20 septembre, 02h00 Quai des arts • Médiathèque

La médiathèque de Cugnaux accueillera l’autrice Clémence Sabbagh. Les enfants découvriront son nouvel album « Orange Jardin» aux Editions Diplodocus lors d’une séance de lecture suivie d’un atelier parent/enfant.

Une séance de dédicace sera proposée à l’issu de la rencontre avec la librairie La Renaissance.

Cette rencontre se déroule dans le cadre de La quinzaine littéraire, du 16 septembre au 7 octobre, dans la métropole toulousaine. Cette opération est conçue par Toulouse Métropole et son Réseau de lecture publique, en collaboration avec Occitanie Livre & Lecture et la Cave Poésie, dans le cadre du Fonds d’urgence de Toulouse Métropole pour la filière économique du livre métropolitaine 2021-2024, programme soutenu par la Drac Occitanie et la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

Quai des arts • Médiathèque Quai des arts • Médiathèque, Cugnaux Cugnaux 31270 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T02:00:00+02:00 – 2023-09-21T01:59:59+02:00

2023-09-20T02:00:00+02:00 – 2023-09-21T01:59:59+02:00