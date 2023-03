CYBER KIDS Quai des arts • Médiathèque Cugnaux Catégories d’Évènement: Cugnaux

CYBER KIDS 25 et 26 avril Quai des arts • Médiathèque, Cugnaux

Viens bricoler pour créer en groupe votre système solaire interactif et sonore ! Public dès 8 ans.

2023-04-25T02:00:00+02:00 – 2023-04-26T01:59:59+02:00

2023-04-26T02:00:00+02:00 – 2023-04-27T01:59:59+02:00

