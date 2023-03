LES P’TITS CLAPS Quai des arts • Médiathèque Cugnaux Catégories d’Évènement: Cugnaux

Haute-Garonne

LES P’TITS CLAPS Quai des arts • Médiathèque, 22 avril 2023, Cugnaux. LES P’TITS CLAPS 22 avril – 14 juin Quai des arts • Médiathèque Projection à la médiathèque d’un film surprise avec pop corn…

On vous donne des indices, à vous de deviner le titre ! Dates et thèmes : 22/04 : Animé & voyage dans l’espace

14/06 : Animé & poulailler Tout public. Quai des arts • Médiathèque Quai des arts • Médiathèque, Cugnaux Cugnaux 31270 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T02:00:00+02:00 – 2023-04-23T01:59:59+02:00

2023-06-14T02:00:00+02:00 – 2023-06-15T01:59:59+02:00

