ça m’dit à la Bibli Quai des arts • Médiathèque, 25 mars 2023, Cugnaux. ça m’dit à la Bibli Samedi 25 mars, 01h00 Quai des arts • Médiathèque Pour lire des histoires sous un magnifique ciel étoilé nous proposons aux plus jeunes de participer à l’élaboration d’une fresque qui sera accrochée dans la cabane à histoire durant toute la période qui couvrira la thématique autour de l’espace et l’astronomie. Public : A partir de 3 ans Quai des arts • Médiathèque Quai des arts • Médiathèque, Cugnaux Cugnaux 31270 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T01:00:00+01:00 – 2023-03-26T00:59:59+01:00

