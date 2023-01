Les ateliers numériques de la médiathèque Quai des arts • Médiathèque Cugnaux Catégories d’Évènement: Cugnaux

Haute-Garonne

Les ateliers numériques de la médiathèque Quai des arts • Médiathèque, 13 janvier 2023, Cugnaux. Les ateliers numériques de la médiathèque 13 janvier – 27 avril Quai des arts • Médiathèque Venez nombreux pour découvrir la nouvelle programmation des ateliers multimédia de janvier à avril 2023. Pour les plus grands, participez aux ateliers pour approfondir sa pratique de […] Quai des arts • Médiathèque Quai des arts • Médiathèque, Cugnaux Cugnaux 31270 Haute-Garonne Occitanie Venez nombreux pour découvrir la nouvelle programmation des ateliers multimédia de janvier à avril 2023. Pour les plus grands, participez aux ateliers pour approfondir sa pratique de l’informatique, pour les plus jeunes, profitez de stages d’initiation à la programmation de robot, découvrez la modélisation et l’impression 3D, créez un dispositif interactif et sonore de votre système solaire, et pour finir voir une projection de film surprise avec popcorn !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-13T01:00:00+01:00

2023-04-28T00:59:59+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Cugnaux, Haute-Garonne Autres Lieu Quai des arts • Médiathèque Adresse Quai des arts • Médiathèque, Cugnaux Ville Cugnaux lieuville Quai des arts • Médiathèque Cugnaux Departement Haute-Garonne

Quai des arts • Médiathèque Cugnaux Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cugnaux/

Les ateliers numériques de la médiathèque Quai des arts • Médiathèque 2023-01-13 was last modified: by Les ateliers numériques de la médiathèque Quai des arts • Médiathèque Quai des arts • Médiathèque 13 janvier 2023 Cugnaux Quai des arts • Médiathèque Cugnaux

Cugnaux Haute-Garonne