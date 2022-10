Moi j’ai aimé, et vous ? Quai des arts • Médiathèque Cugnaux Catégories d’évènement: Cugnaux

Pour partager sa passion de la lecture, découvrir l'actualité littéraire mais aussi échanger des points de vue, partager des opinions avec d'autres lecteurs ! Dates 2022 : 10 septembre

15 octobre

12 novembre

10 décembre Dates 2023 : 7 Janvier 4 Février 18 Mars 15 Avril 6 Mai 17 Juin

Tout public

