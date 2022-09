Bookswap Quai des arts • Médiathèque Cugnaux Catégories d’évènement: Cugnaux

Haute-Garonne

Bookswap Quai des arts • Médiathèque, 1 octobre 2022, Cugnaux. Bookswap 1 octobre 2022 – 10 juin 2023 Quai des arts • Médiathèque Ceci est un message pour les lecteurs en anglais : C’est club de lecture et thé à la médiathèque ! Rejoignez-nous pour du thé, des biscuits, et papoter lecture. Avant-première […] Quai des arts • Médiathèque Quai des arts • Médiathèque, Cugnaux Cugnaux 31270 Haute-Garonne Occitanie Ceci est un message pour les lecteurs en anglais : C’est club de lecture et thé à la médiathèque ! Rejoignez-nous pour du thé, des biscuits, et papoter lecture.

Avant-première spécialement pour les participants : on vous réserve et présente les dernières nouveautés en anglais de la médiathèque. Dates 2022 : 1 octobre

26 novembre Dates 2023 : 28 janvier

25 mars

10 juin Grâce à notre service d’échange de livre, prêtez vos livres ou empruntez en, à notre rendez-vous ou quand vous voulez.

Contactez-nous pour plus d’informations !

