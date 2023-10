Ça m’dit à la Bibli – Lectures Quai des arts – médiathèque Ça m’dit à la Bibli – Lectures Quai des arts – médiathèque, 7 octobre 2023, . Ça m’dit à la Bibli – Lectures 7 octobre 2023 – 20 janvier 2024 Quai des arts – médiathèque Le samedi, nous proposons aux enfants de s’asseoir tranquillement dans la cabane pour écouter de nouvelles histoires.

Dragons, sorcières, loups, ou doudous… un cocktail de lectures riches et variées pour bien commencer la journée

Alors, silence la séance commence… De 10h15 à 10h35 pour les 0-3 ans

De 11h à 11h30 pour les 3 ans et + Dates : 7 octobre

25 novembre

16 décembre

20 janvier Quai des arts – médiathèque Quai des arts – médiathèque, Cugnaux Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T02:00:00+02:00 – 2023-10-08T01:59:59+02:00

2024-01-20T02:00:00+01:00 – 2024-01-21T01:59:59+01:00 Détails Autres Lieu Quai des arts - médiathèque Adresse Quai des arts - médiathèque, Cugnaux Lieu Ville Quai des arts - médiathèque latitude longitude 43.536117;1.348312

Quai des arts - médiathèque https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//