Toulouse Polars du Sud est le rendez-vous incontournable des fans de polars sur Toulouse et sa métropole. Il rassemble environ 50 auteurs et autrices d’Occitanie et du monde entier.

Dans le cadre de la 15e édition du festival, la médiathèque reçoit pour une rencontre dédicace exceptionnelle, Dror Mishani, écrivain, traducteur et universitaire israélien spécialisé dans l’histoire du roman policier. En 2011, il crée son personnage récurrent, l’inspecteur Avraham Avraham dans le roman Une disparition inquiétante (Tik Needar).

Il a gagné les prix les plus prestigieux, en Israël et en Europe, avec cette série qui a été traduite en plus de 20 langues. Entre autres le Grand prix des lecteurs du Point ou le Prix mystère de la critique. Quatre romans de la série sont aujourd’hui traduits en français et à découvrir à la médiathèque.

À partir de 13 ans.

