Partir en livre ! Quai des arts – médiathèque, 23 juin 2023, .

Partir en livre ! Vendredi 23 juin, 02h00 Quai des arts – médiathèque

Cécile Bergame, conteuse et comédienne, présente sa vision singulière du monde avec poésie et fantaisie pour mieux nous renverser la tête, le cœur et le reste….

À partir de 6 ans.

Quai des arts – médiathèque Quai des arts – médiathèque, Cugnaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T02:00:00+02:00 – 2023-06-24T01:59:59+02:00

2023-06-23T02:00:00+02:00 – 2023-06-24T01:59:59+02:00