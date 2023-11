Exposition « Amimots » Quai des arts – La galerie, 10 novembre 2023, .

Exposition « Amimots » 10 novembre – 6 décembre Quai des arts – La galerie

« Amimots » est d’abord un livre d’ALIS, Raphaële Enjary et Olivier Philipponneau (paru aux éditions Albin Michel Jeunesse en 2019) où typographie et illustrations se transforment. Les animaux pliés donnent vie à des créatures fantastiques, issues des mythes anciens et de la culture populaire.

Devenu exposition, « Amimots » est une invitation à venir jouer en grand avec les mots et les illustrations à travers 18 estampes originales, dont 4 inédites et des modules de jeux pour toute la famille.

Exposition réalisée par le Centre de Création pour l’Enfance

À partir de 6 ans

Quai des arts – La galerie Quai des arts – La galerie, Cugnaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T01:00:00+01:00 – 2023-11-11T00:59:59+01:00

2023-12-06T01:00:00+01:00 – 2023-12-07T00:59:59+01:00