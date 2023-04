Terra Willy, planète inconnue Quai des arts – Galerie, 5 avril 2023, .

Partez avec le personnage emblématique du film d’animation «Terra Willy, planète inconnue» !

Suite à la disparition de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé de ses parents avec lesquels il voyageait dans l’espace. Sa capsule de secours atterrit sur une planète sauvage et inexplorée.

Avec l’aide de Buck, un robot de survie, il attend une mission de sauvetage et part à la découverte de la planète, de sa faune et de sa flore.

Une exposition pour sensibiliser les élèves à la découverte spatiale, des exoplanètes et du système solaire.

Les rendez-vous de l’exposition :

– Jeu-Rêve

Mercredi 12 Avril de 14h à 17h30

Evadez-vous loin avec des jeux qui vous emmènent dans les étoiles ou au-delà dans des lieux imaginaires. Un moment magique à partager.

À partir de 5 ans – Gratuit – Entrée libre – places limitées

En partenariat avec la Ludothèque de Cugnaux

– P’tits Claps

Samedi 22 Avril à 16h

Film – Projection à la médiathèque d’un film surprise avec popcorn !

On vous donne des indices, à vous de deviner le titre ! Animé & voyage dans l’espace…

Tout public – Gratuit

– Atelier : Découverte des planètes

Mardi 25 et mercredi 26 avril de 14h à 16h

Création d’un dispositif interactif et sonore.

Viens bricoler pour créer en groupe votre système solaire interactif et sonore !

À partir de 8 ans – Gratuit

Sur réservation à l’accueil du Quai des arts

– Ton quotidien comme un astronaute

Mercredi 10 Mai de 14h à 16h

Obtiens ta carte officielle d’astronaute après avoir effectué plusieurs petits ateliers pour découvrir comment vivent les astronautes.

À partir de 8 ans – Gratuit

Sur réservation à l’accueil du Quai des arts

Exposition coproduite par le Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse, la Cité de l’Espace et TAT productions, et présentée au Quai des arts, en partenariat avec Toulouse Métropole.

