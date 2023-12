Théâtre de la Cité à cœur ouvert Quai des arts et Théâtre de la Cité Théâtre de la Cité à cœur ouvert Quai des arts et Théâtre de la Cité, 15 décembre 2023 00:00, . Théâtre de la Cité à cœur ouvert 15 décembre 2023 – 3 mai 2024 Quai des arts et Théâtre de la Cité C’est l’invitation lancée par le Théâtre de la Cité, lieu emblématique de Toulouse, en partenariat avec le Quai des arts.

En avril 2024, le Théâtre de la Cité présentera pour la première fois Illusions, une pièce d’Ivan Viripaev. D’ici là, l’ensemble de l’équipe de ce centre dramatique national s’active pour monter le spectacle. Venez découvrir les coulisses, rencontrer les acteurs et vivre en direct le processus de création d’un spectacle ! Plusieurs rendez-vous sont proposés entre 2023 et 2024 : Lecture théâtrale d’une partie du texte, à la médiathèque, en décembre 2023 ;

Visite guidée du Théâtre de la Cité ;

Assister à la répétition générale, suivie d’un temps d’échangesavec l’équipe artistique, le metteur en scène et les comédiens ;

Assister à une représentation du spectacle, le jeudi 2 mai, à 20h (tarif préférentiel pour le groupe constitué). Quai des arts et Théâtre de la Cité Quai des arts et Théâtre de la Cité, Cugnaux Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T01:00:00+01:00 – 2023-12-16T00:59:59+01:00

2024-05-03T01:00:00+02:00 – 2024-05-04T00:59:59+02:00 Détails Heure : 00:00 Autres Lieu Quai des arts et Théâtre de la Cité Adresse Quai des arts et Théâtre de la Cité, Cugnaux Lieu Ville Quai des arts et Théâtre de la Cité Latitude 43.536117 Longitude 1.348312 latitude longitude 43.536117;1.348312

Quai des arts et Théâtre de la Cité https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//