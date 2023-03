CARNAVAL 2023 Quai des arts – espace public

Samedi 25 mars, 01h00 Quai des arts – espace public Venez Célébrer, en rouge et or, le Carnaval à Cugnaux ! Au programme : À partir de 14h, sur le parking du Quai des arts

Venez profiter des différentes animations :

• Stand de maquillage proposé par les Peintres nomades de la compagnie Nomadenko.

• Démonstrations de cirque réalisées par les élèves de l’école Ça cirkule !

• Stands de jeux et d’activité créatives animés par les services de la ville.

• Vente de gourmandises par l’association des Usagers Mosaïque. À 15h, depuis le Quai des arts

Venez déambuler habillé de votre plus beau costume, aux côtés des échassiers de la compagnie Celio qui vous entraîneront dans un voyage en rouge et or dans les rues de Cugnaux.

Vous retrouverez dans le cortège, les élèves de l’école Ça cirkule, les Peintres Nomades de la compagnie Nomadenko, et les adhérents de la Coupe d’or ! À 16h, au Quai des arts

Un grand final coloré avec un lancer de poudre Holi*

*Produit naturel se nettoyant facilement à l’eau. On vous attend très nombreux ! Quai des arts – espace public Quai des arts – espace public, Cugnaux Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T01:00:00+01:00 – 2023-03-26T00:59:59+01:00

Quai des arts - espace public Adresse Quai des arts - espace public, Cugnaux

