IN C pour 11 oscillateurs et 53 formes Quai des arts Cugnaux, vendredi 9 février 2024.

IN C pour 11 oscillateurs et 53 formes Composée en 1964 par Terry Riley, In C est considérée comme l’œuvre fondatrice du courant musical minimaliste. Cette nouvelle interprétation avec deux synthétiseurs modulaires (11 […] Vendredi 9 février, 01h00 Quai des arts

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-09T01:00:00+01:00 – 2024-02-10T00:59:59+01:00

Fin : 2024-02-09T01:00:00+01:00 – 2024-02-10T00:59:59+01:00

Composée en 1964 par Terry Riley, In C est considérée comme l’œuvre fondatrice du courant musical minimaliste. Cette nouvelle interprétation avec deux synthétiseurs modulaires (11 oscillateurs) accompagnée d’une création graphique (53 formes) propose une relecture visuelle et électronique d’une des compositions les plus accessibles et généreuses de la musique contemporaine.

Avec le soutien de Toulouse Métropole dans le cadre de la cocréation du festival Scroll !

Tout public

Quai des arts Quai des arts, Cugnaux Cugnaux 31270 Haute-Garonne Occitanie