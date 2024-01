L’amour en toutes lettres | Théâtre de l’Échappée Belle Quai des arts Cugnaux, vendredi 2 février 2024.

Vendredi 2 février, 01h00 Quai des arts

Destinées à l’abbé Viollet, spécialiste de l’accompagnement conjugal, elles proviennent d’épouses ou de maris désemparés devant certains discours des clercs au nom de la morale qui règne à l’époque. Tout y est abordé ouvertement : le vice solitaire, la chasteté du couple, le devoir conjugal, les souffrances de la femme… Les questions et les réponses, sans conservatisme, dressent le portrait d’une société qui ignore tout des choses de l’amour, mais où pointent déjà de grands sujets de société toujours d’actualité.

Programmé avec le soutien de la Médiathèque départementale 31.

À partir de 15 ans

