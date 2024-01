Exposition « ART EX MACHINA » Quai des arts Cugnaux, vendredi 2 février 2024.

Exposition « ART EX MACHINA » Que se passe-t-il si l’on demande à une Intelligence Artificielle (IA) de créer une image, un visage, une œuvre, etc. ? À quel résultat arrivons-nous, si l’on met en compétition […] 2 17 février Quai des arts

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-02T01:00:00+01:00 – 2024-02-03T00:59:59+01:00

Fin : 2024-02-17T01:00:00+01:00 – 2024-02-18T00:59:59+01:00

Que se passe-t-il si l’on demande à une Intelligence Artificielle (IA) de créer une image, un visage, une œuvre, etc. ? À quel résultat arrivons-nous, si l’on met en compétition une IA pilotée par un chercheur et un artiste humain ? Et si, au contraire, artiste et machine collaboraient ? Dans cette exposition étonnante, chercheur et artiste se sont associés pour nous dévoiler une autre réalité de l’image et de la création.

Une exposition proposée en partenariat avec le Quai des Savoirs – Toulouse Métropole, Umeshu Lovers, avec le concours de ANITI, l’institut interdisciplinaire d’intelligence artificielle de Toulouse.

À partir de 10 ans

Quai des arts Quai des arts, Cugnaux Cugnaux 31270 Haute-Garonne Occitanie