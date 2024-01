Envolée Lyrique by Thalia Quai des arts Cugnaux, samedi 27 janvier 2024.

Envolée Lyrique by Thalia Samedi 27 janvier, 01h00 Quai des arts

Opéras, opérettes, comédies musicales et mélodies populaires seront le fil rouge de ce récital lyrique imaginé et porté par Céline Laborie, soprano, se produisant régulièrement à l’Opéra National du Capitole et Edwige Geoffroy, pianiste et ancienne pianiste répétitrice des Chœurs de l’Opéra National du Capitole. Une découverte de l’opéra à poursuivre le samedi 17 février, avec la venue du directeur de l’Opéra national du Capitole, pour une conférence.

Tout public

Quai des arts Quai des arts, Cugnaux Cugnaux 31270 Haute-Garonne Occitanie