Lecture théâtrale | Théâtre de la Cité Vendredi 15 décembre, 01h00 Quai des arts

En avril 2024, le Théâtre de la Cité, Centre Dramatique National Toulouse Occitanie, présentera pour la première fois Illusions, un spectacle sur la beauté, l’humour et les paradoxes de la vie amoureuse, mis en scène par Galin Stoev, directeur du théâtre, à partir d’un texte d’Ivan Viripaev.

Cette lecture théâtrale est une mise en bouche de ce spectacle dont la création est en cours. Deux comédiens de la célèbre scène toulousaine viendront présenter une partie du texte, dans un face-à-face avec le public qui sera suivi d’un temps d’échanges. Ensemble, formant un duo dynamique et harmonieux, ils vont nous guider dans une aventure tendre et ironique.

À partir de 15 ans.

Évènement proposé dans le cadre du parcours « Théâtre de la cité à cœur ouvert ».

