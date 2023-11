Forum – Conférence APEDYS Quai des arts Cugnaux, 22 novembre 2023, Cugnaux.

Forum – Conférence APEDYS Mercredi 22 novembre, 01h00 Quai des arts

On considère aujourd’hui qu’en moyenne, deux élèves par classe ainsi que 8 à 10 % de la population présentent des troubles DYS. Mais c’est quoi au juste être DYS ? Ces troubles invisibles (empêchement de lire, problèmes d’orthographe, de motricité, d’expression) sont au cœur de ce temps d’échanges organisé en partenariat avec les associations APEDYS et Avenir Dysphasie Midi-Pyrénées :

• À 14h | Forum : Michèle Charnay, Laetitia Branciard, de l’APEDYS MidiPyrénées et Michèle Caubert d’Avenir Dysphasie Midi Pyrénées, répondront à toutes vos questions.

• À 16h | Conférence : présentation des outils pour compenser les difficultés et faciliter la scolarité et lutter contre l’échec scolaire dans notre société largement basée sur l’écrit.

Tout public

Quai des arts Quai des arts, Cugnaux Cugnaux 31270 Haute-Garonne Occitanie

2023-11-22T01:00:00+01:00 – 2023-11-23T00:59:59+01:00

