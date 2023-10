La légende de saint julien l’hospitalier | Compagnie La part de l’invisible Quai des arts Cugnaux, 31 octobre 2023, Cugnaux.

La légende de saint julien l’hospitalier | Compagnie La part de l’invisible Mardi 31 octobre, 01h00 Quai des arts

C’est un spectacle avec une comédienne, un musicien, les sculptures d’une plasticienne et la prose de l’immense Gustave Flaubert. C’est un conte avec son lot de châteaux, de jeunes seigneurs, de chevauchées sous des cieux immenses, de noires forêts dans lesquelles notre humanité chancelle ; et avec, ça et là, une princesse orientale et une bataille homérique.

C’est fait de ce qui a tramé, de ce qui trame et tramera sans doute longtemps la destinée des humains : l’avidité insatiable qui nous pousse à assujettir la nature toute entière à nos désirs de puissance, mais aussi, l’hospitalité, l’accueil de l’étranger qui depuis la nuit des temps, constituent ces drôles de bêtes que nous sommes. Meurtriers et frères universels tout à la fois, ce texte nous restitue dans notre inextricable complexité.

À partir de 12 ans.

Quai des arts Quai des arts, Cugnaux Cugnaux 31270 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T01:00:00+01:00 – 2023-11-01T00:59:59+01:00