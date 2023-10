Longue Haleine | Magyd Cherfi & Samir Laroche Quai des arts Cugnaux, 21 octobre 2023, Cugnaux.

« Longue Haleine » de Magyd Cherfi est une expérience captivante qui nous plonge dans l’univers poétique et engagé de l’artiste. Magyd Cherfi, célèbre parolier et membre du groupe de musique Zebda, offre un voyage musical et littéraire. Accompagné au clavier par le musicien Samir Laroche, il récite et chante sa vie, mettant en voix et en musique des morceaux piochés dans ses quatre romans.

À travers ses chansons et ses textes, Magyd Cherfi aborde des thèmes universels tels que l’amour, l’amitié, l’injustice sociale, la discrimination et la quête de liberté. Il mélange habilement les genres musicaux, allant du rock au

rap en passant par le folk, créant ainsi une atmosphère sonore riche. Dans cette célébration de la diversité, de la résilience et de l’espoir, sa poésie puissante et sa voix engagée résonnent bien après que les lumières se soient teintes.

À partir de 13 ans

Quai des arts Quai des arts, Cugnaux Cugnaux 31270 Haute-Garonne Occitanie

2023-10-21T02:00:00+02:00 – 2023-10-22T01:59:59+02:00

