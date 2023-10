Histoire d’amour | Compagnie Bajo el mar Quai des arts Cugnaux, 21 octobre 2023, Cugnaux.

Histoires d’amour est une lecture signée à destination des petits. Rencontre entre le chant et la langue des signes (LSF), entre le rap et le conte. Cinq histoires, cinq ambiances, cinq manières de se dire « Je t’aime », cinq livres à raconter, cinq visions de l’amour… Eux « rapcontent » des histoires ; elles signent et dansent la langue de l’amour dans un format intime, léger et profond, visuel et auditif.

Spectacle adapté aux personnes en situation de handicap.

2023-10-21T02:00:00+02:00 – 2023-10-22T01:59:59+02:00

