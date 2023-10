Conférences Histoire de l’art Quai des arts Cugnaux, 11 octobre 2023, Cugnaux.

Conférences Histoire de l’art 11 octobre 2023 – 31 août 2024 Quai des arts

Le Quai des arts lance en septembre deux cycles de conférences avec à l’issue une visite commentée d’expositions au Musée des Abattoirs pour faire le lien avec l’actualité des arts visuels. Cette nouvelle saison, propose d’explorer notre rapport au monde. Plus de 7 milliards d’humains habitent le monde et nous l’habitons tous de manière différente. L’Homme n’a eu de cesse de s’adapter à son environnement spatial et climatique en créant des formes architecturales qui répondent aux divers milieux géographiques et sociaux dans lesquels il évolue. Si l’artiste transcrit sa présence au monde, l’art active une façon de regarder et d’habiter le monde ensemble.

En repoussant toujours plus loin les limites grâce aux nouvelles technologies l’Homme a laissé une place importante aux Robots. L’humanité peut-elle interagir et cohabiter avec ces humanoïdes ?

Cycle 1, 5 dates de novembre à février : « Habiter le monde »

Les jeudis à 18h30

Cycle 2, 5 dates de mars à mai : « De l’acte créatif à l’œuvre »

Les mardis à 18h30

Inscription au cycle entier :

Tarif plein : 35€

Tarif réduit* : 20€

Demandeurs d’emploi, étudiants, -26 ans, bénéficiaires des minimas sociaux (APA, RAS, AAH), partenaires associatifs, seniors +64 ans.

Quai des arts Quai des arts, Cugnaux Cugnaux 31270 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T02:00:00+02:00 – 2023-10-12T01:59:59+02:00

2024-08-31T02:00:00+02:00 – 2024-09-01T01:59:59+02:00