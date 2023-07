Visite du bâti cugnalais Quai des arts Cugnaux, 16 septembre 2023, Cugnaux.

Du quai des arts au pavillon Louis XVI en passant par le parc du manoir et autres édifices, ne ratez pas cette occasion de découvrir ces monuments témoins de l’évolution de la commune.

Cette journée sera agrémentée d’animations en tout genre, pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet : https://ville-cugnaux.fr/

Quai des arts Place Léo Lagrange, 31270 Cugnaux Cugnaux 31270 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « damien.coquillat@mairie-cugnaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 62 20 44 07 »}] [{« link »: « https://ville-cugnaux.fr/ »}] Haut lieu d’apprentissages et de découvertes pour petits et grands aventuriers, le quai des arts développe les grands axes des politiques culturelles de la ville. Lieu de connaissances, de découvertes et de croisement des cultures, il vous ouvre un panorama d’activités à découvrir comprenant une médiathèque, des arts visuels, un conservatoire.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

