Haute-Garonne Appel à candidature | Place aux arts Quai des arts Cugnaux, 31 mai 2023, Cugnaux. Appel à candidature | Place aux arts 31 mai – 8 juillet Quai des arts La ville de Cugnaux propose à tous les artistes amateurs locaux justifiants d’une pratique artistique à vocation non commerciale de présenter leurs réalisations au Quai des arts, dans une salle destinée à accueillir les expositions. Tous les médiums sont acceptés : peinture, gravure, volume, dessin, photographie… L’exposition regroupera la sélection d’une dizaine d’artistes invités à présenter un ensemble cohérent et homogène de leurs productions. Un prix spécial sera décerné, par le public, à l’artiste « coup de cœur » de l’édition. Ce dernier sera invité à participer au Salon Artempo 2025. Place aux arts est destiné à soutenir le dynamisme artistique et culturel de proximité, à valoriser les artistes amateurs et à encourager les pratiques artistiques. L’artiste professionnelle cugnalaise Bealaff Girotto sera l’invitée de cette édition afin de mettre en lumière la richesse créative du territoire. Si vous souhaitez y participer merci de bien vouloir nous faire parvenir votre dossier de candidature, avant le 8 juillet 2023.

Lien du formulaire d’inscription : https://forms.office.com/e/0ZLuz64xGm

