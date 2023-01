THÉÂTRE AU QUAI DES ARTS Que s’ouvre le théâtre, M … ! Quai des arts Cugnaux Catégories d’Évènement: Cugnaux

THÉÂTRE AU QUAI DES ARTS Que s'ouvre le théâtre, M … ! Samedi 4 février, 01h00 Quai des arts, Cugnaux

Cette série de sketchs nous confronte à une collection de personnages hors normes, tendus entre la démesure de leurs désirs et l'étroitesse de leur quotidien.

Quel formidable terrain de jeu pour les comédiens et comédiennes de donner vie à ces êtres maladroits, émotifs, cruels, cassés, hypersensibles et incapables de trouver une place dans le réel.

Ils nous mettent face à cette vertigineuse question : « Qu’est-ce qu’un être humain ? ».

Ils y répondent avec par un grand éclat de rire cinglant. Par La troupe des Divers Gens

Mise en scène : Rachel Da Silva Tout public à partir de 8 ans

