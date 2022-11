Ateliers vannerie Quai des arts Cugnaux Catégories d’évènement: Cugnaux

Haute-Garonne

Ateliers vannerie Quai des arts, 3 décembre 2022, Cugnaux. Ateliers vannerie Samedi 3 décembre, 01h00 Quai des arts Si vous êtes manuels et que vous souhaitez participer à la décoration de Noël, l’association « L’Oseraie du possible » vous propose de le réaliser en faisant le tressage de sapins en […] Quai des arts Quai des arts, Cugnaux Cugnaux 31270 Haute-Garonne Occitanie Si vous êtes manuels et que vous souhaitez participer à la décoration de Noël, l’association « L’Oseraie du possible » vous propose de le réaliser en faisant le tressage de sapins en osier.

Inscrivez-vous simplement aux différents ateliers découpés sur trois horaires, à savoir : 10h30, 13h30 et 15h30

On vous attend nombreux au Quai des arts pour perpétuer la magie de noël ! Durée 2h par atelier

Tout public – à partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T01:00:00+01:00

2022-12-04T00:59:59+01:00

