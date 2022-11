Spectacles et contes autour de l’Occitanie Quai des arts Cugnaux Catégories d’évènement: Cugnaux

Haute-Garonne

Spectacles et contes autour de l’Occitanie Quai des arts, 2 décembre 2022, Cugnaux. Spectacles et contes autour de l’Occitanie 2 et 3 décembre Quai des arts Entre le stand-uper et le grand-père au coin du feu, Florant invente des histoires à l’imaginaire métissé et à l’humour irrésistible… Sur scène, il se fait aussi musicien, […] Quai des arts Quai des arts, Cugnaux Cugnaux 31270 Haute-Garonne Occitanie Entre le stand-uper et le grand-père au coin du feu, Florant invente des histoires à l’imaginaire métissé et à l’humour irrésistible…

Sur scène, il se fait aussi musicien, s’accompagnant à la vielle à roue, à la cornemuse, à l’harmonica ou la caremère… Spectacle « L’Occitanie pour les nuls »

Avec sa musique, son humour (et une bonne dose de mauvaise foi), Florant Mercadier raconte l’histoire de l’Occitanie, la petite et la grande. Vendredi 2 Décembre

à 20h30 – 1h

Tout public à partir de 7 ans

3€ – places limitées Spectacle « Contes du Pays de nulle part »

Dans ce pays fabuleux, le grillon défie le lion, le dragon cherche des pierres qui parlent et un forgeron se joue du diable en musique. Samedi 3 Décembre

à 17h – 40min

Tout public à partir de 3 ans

3€ – places limitées

