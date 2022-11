Café-viennoiserie de l’exposition Place aux arts Quai des arts • Centre d’arts visuels Cugnaux Catégories d’évènement: Cugnaux

Café-viennoiserie de l’exposition Place aux arts Quai des arts • Centre d’arts visuels, 19 novembre 2022, Cugnaux. Café-viennoiserie de l’exposition Place aux arts Samedi 19 novembre, 01h00 Quai des arts • Centre d’arts visuels Venez à la rencontre de l’artiste invitée cugnalaise Jennifer Court, autour d’un café-viennoiserie pour découvrir les œuvres de l’exposition collective « Place aux arts » : […] Quai des arts • Centre d’arts visuels Quai des arts • Centre d’arts visuels, Cugnaux Cugnaux 31270 Haute-Garonne Occitanie Venez à la rencontre de l’artiste invitée cugnalaise Jennifer Court, autour d’un café-viennoiserie pour découvrir les œuvres de l’exposition collective « Place aux arts » : samedi 19 novembre à 10h30 Centre d'arts visuels Quai des arts Au plaisir de vous y rencontrer.

