Marathon des mots
Samedi 24 juin, 02h00
Quai des arts – centre d'arts visuels

Tous les chroniqueurs judiciaires ont eu à répondre à cette question : « Comment fais-tu pour dormir ? ». Ce livre est une réponse. Depuis que la journaliste Élise Costa décide d’écrire sur les grandes affaires criminelles, son quotidien en est bouleversé. Pour ce rendez-vous à Cugnaux, Élise Costa a choisi de proposer une performance live unique, à mi-chemin entre la lecture et Fenêtre sur cour, le podcast qu’elle produit pour ARTE radio.

Le Marathon des mots, propose chaque année, au début de l’été, un festival international de littérature, rassemblant pour des lectures et des rencontres, des figures singulières de la littérature internationale, de grands auteurs francophones et une sélection d’écrivains émergents.

Débats, cycles thématiques, performances et créations originales se succèdent dans les librairies, bibliothèques et sur les scènes des théâtres de la métropole toulousaine et de la région Occitanie.

Tout public.

Quai des arts – centre d'arts visuels, Cugnaux

2023-06-24T02:00:00+02:00 – 2023-06-25T01:59:59+02:00

